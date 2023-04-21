Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve şehir sakinlerinin katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valilik tarafından Polisevi'nde düzenlenen programda, Vali Vekili Muhittin Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, katılımcıların bayramını kutladı.

İkramların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü yöneticileri, milletvekili adayları, gaziler ve kent sakinleri katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Gürel, katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

İl protokolü, daha sonra Karabük Şehitliği'ne geçerek dua etti ve mezarlara karanfil bıraktı.

Gürel, Vergili, Yırtar ve Gümüş ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Güleç Çocuk Evleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yücel Huzurevine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

- KARDEMİR

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) bayramlaşma töreni yapıldı.

Haddehane Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bilal Yıldız, İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan ve diğer yöneticiler ile işçiler katıldı.

Bayramlaşma törenine katılan bütün işçilerle tek tek bayramlaşan Bilal Yıldız ve Ahmet Aycan, çalışanlara, Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ın selamlarını iletti.



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