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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:

AA

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2,5 ay geçtiğini belirterek "Şu ana kadar 100 bin konutun temeli atıldı, büyük bir başarıyla devam ediyor. Mayıs ayının sonunda 319 bin konutun temelleri atılmış olacak." dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Şahin, depremlerin ardından yürütülen çalışmaları anlattı.

Şahin, uzmanların depremin maliyetini 100-150 milyar dolar olarak hesapladığını, kendisinin zararın daha fazla olduğu kanaatinde olduğunu belirterek devletin ve halkın ağır bir yükün altında olduğunu kaydetti.

Yardım kampanyalarına değinen Şahin, şöyle devam etti:

"O yöreleri, devlet ve millet olarak yeniden ayağa kaldırmalıyız. Oraları yeniden ayağa kaldıracak kim olabilir? Tayyip Erdoğan'dan başka bunu başaracak kimse yok. Bunu samimi olarak söylüyorum.

Depremin üzerinden 2,5 ay geçti. Şu ana kadar 100 bin konutun temeli atıldı, büyük bir başarıyla devam ediyor. Mayıs ayının sonunda 319 bin konutun temelleri atılmış olacak. Cumhurbaşkanımız ne söylemişse yerine getirmiştir."

Şahin, belediyelerin deprem bölgelerine yardıma gittiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evler filan yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin en büyük belediyesidir. Geçen gün gazetede haber; 97 prefabrik yapmış şu ana kadar. İstanbul'daki AK Partili belediyelerin orada yaptığı ev ve diğer geçici konut sayısı 7 bin 200. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 97 prefabrik. Allah aşkına bunlar mı kaldıracaklar orada kentleri, onlar mı yapacaklar bu konutları, teslim edecekler zamanında? Dolayısıyla bu deprem konusu; Türkiye'nin en önemli konusudur ama ondan da önemlisi; bu insanları yakın zamanda yeniden güvenilir, depreme dayanıklı konutlara ulaştırmaktır. Bunu ancak AK Parti yapabilir. Bunu ancak Tayyip Erdoğan gerçekleştirebilir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için "7'li masa"nın okyanus ötesi ve her türlü karanlık güçlerle iş birliği yaptığını söyleyen Şahin, en çok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın karşısında olmasına üzüldüğünü dile getirdi.

- "7'li masa okyanus ötesi bir projedir"

"Temel Bey, Allah aşkına neden Tayyip Erdoğan'a karşısın?" diye soran Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın icraatlarını sıraladı.

Şahin, Saadet Partisini seçimden sonra tabelasını indirecek partilerden biri gibi gördüğünü dile getirerek "Çok yanlışlar yaptı. Ya siz 'PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün, Amerika'nın adayıyım.' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerseniz bu millet size prim vermez. Milli görüşçüler de vermez, vermemelidir. Bu 7'li masa bir projedir. Maalesef okyanus ötesi bir projedir." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceklerini hatırlatan Şahin, "Tabii ki biz milletvekili adayı arkadaşlarımızın hepsinin milletvekili olmasını arzu ederiz ama biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriyoruz. Burada Cumhur İttifakı içerisinde yer alan partilerin de milletvekili adayları var. Ben buradan, bu kürsüden bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nihayet neticede kararı verecek Karabüklü kardeşlerimizdir. Onların en isabetli kararı vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile milletvekili adaylarının da konuşma yaptığı törende Şahin, partililer ve katılımcılarla bayramlaştı.

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