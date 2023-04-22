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Üç boyutlu rölyef tablolar emeklilerin elinde şekilleniyor

AA

Üç boyutlu rölyef tablolar emeklilerin elinde şekilleniyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te üç boyutlu kağıt rölyef kursuna katılan emekliler, boş zamanlarını üreterek değerlendiriyor.

Şirinevler Ticaret Merkezinde yaklaşık 6 yıl önce usta öğretici Saime Ceylani tarafından açılan kursa katılan ve aralarında emeklilerin de olduğu kursiyerler, el becerilerini ortaya koyuyor.

Kursiyerler, boş zamanlarını değerlendirmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kağıt rölyef yapmayı öğrenen 5'i emekli, diğerleri farklı meslek gruplarından 10 kursiyer, ürettikleri üç boyutlu tabloları satarak gelir elde ediyor.

- "Ruhlarına ve bedenlerine çok iyi geliyor"

Usta öğretici Saime Ceylani, AA muhabirine, kağıt rölyef alanında 13 yıldır eğitmenlik yaptığını söyledi.

Kendilerine "Rölyefin Starları" ismini verdikleri grupla uzun süredir çalıştıklarını belirten Ceylani, şunları kaydetti:

"Kursa devam eden 10 öğrencimiz var. Zaman zaman bu sayı 15 oluyor. Kursiyerlerimiz zaman zaman kişisel sergiler açıyor. Kursiyerlerimiz sergi açarak hem Safranbolu'yu ve Karabük'ü tanıtıyor hem de kazanç sağlıyor. Sanatla uğraşmak kursiyerlerin ruhlarına ve bedenlerine çok iyi geliyor. Kağıt kesmenin insan ruhunda olumlu etkilerini bizzat öğrencilerimde görüyorum."

Ceylani, merkezde kendilerine ayrılan bir sınıfta kurslara devam ettiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların bir dinlenme alanına ihtiyacı var. Bu dinlenme alanının da sanat olduğunu düşünüyorum. Kursiyerler burada sosyalleşiyor. Mutlaka insanların hayatında sanat olsun. İnsanlar emekli olduktan sonra bir boşluğa düşüyorlar. O boşluğu doldurmak adına hayatlarında bir şeyle devam etmek istiyorlar."

- "Bende büyük bir aşka dönüştü"

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) emekli olan kursiyerlerden 48 yaşındaki Latif İpek, kağıt rölyef yapmanın kendisinde büyük bir aşka dönüştüğünü kaydetti.

İpek, 5 yıldır kağıt rölyef yaptığını aktararak, "Şimdiye kadar 5 sergi açtım. Depremzedeler yararına da sergi açtık. Neredeyse resim satmadığımız Avrupa ülkesi kalmadı. Bir arkadaşımız en son sergisinde sadece 7 eserini Kuveyt'e sattı." diye konuştu.

Aynı fabrikadan emekli 66 yaşındaki Rüstem Deniz de gönül verdiği kağıt rölyef sanatına 4 yıl önce başladığını aktardı.

Haftada 1 gün bir araya gelip çalışma yaptıklarını, resimleri sergi açarak beğeniye sunduklarını anlatan Deniz, "Emekli arkadaşlarımız gelsinler bu etkinliklere katılsınlar. Onların da belki hayatları değişir, ufukları açılır." ifadelerini kullandı.

- "Bir nevi gönüllü turizm elçiliği yapıyoruz"

İş insanı 51 yaşındaki Belgin Pergel ise 7 yıldır rölyefle uğraştığını söyledi.

Rölyefi önce bir arkadaşının duvarında gördüğünü ve çok beğendiğini dile getiren Pergel, "Ben bunu yapmalıyım dedim. Önce hobi olarak evime yapmak için başladım. Sonra çok sevdim. Bana özellikle psikolojik olarak çok iyi geldiğini gördüm. Sanatla uğraşmak çok güzel. Sonraları sergi açmaya başladım." şeklinde konuştu.

Pergel, yurt dışına da çok sayıda tablo gönderdiklerini, Safranbolu'ya gelenlerin ilçeye özgü tablo almak istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Safranbolu evlerinin tablosunu yapıyoruz. 3 boyutlu olması ve gerçek Safranbolu evlerini yansıtması dolayısıyla çok beğeniyorlar. Bir nevi gönüllü turizm elçiliği yapıyoruz. Ev hanımlarının evde kalmasındansa sanatsal kurslara gitmelerini tavsiye ediyorum. Kurslara yöneldikleri zaman içlerindeki cevheri ortaya çıkaracaklarını inanıyorum. Kağıt rölyef yaparken duygularımı yansıttığımı düşünüyorum. Bence her tabloda her insanın bir hayat hikayesi, duyguları vardır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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