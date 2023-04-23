Karabük'te apartman merdivenlerinden düşen adam hayatını kaybetti

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir apartmanın merdivenlerinden düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeşil Mahalle Hilaltepe Caddesi Kardelen Sitesi Barış Apartmanı'nın merdivenlerinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen ve kafasından darbe alan Selami Arslan (60), yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selami Arslan'ın eşiyle birlikte bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.









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