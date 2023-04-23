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Dönüş yolundaki tatilciler D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturdu

AA

Dönüş yolundaki tatilciler D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturdu

KARABÜK (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

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