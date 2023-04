Karabük'te meydana gelen iki kazada 10 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki kazada yaralanan 3'ü çocuk 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden M.E. idaresindeki 34 GFR 755 plakalı otomobil ile İ.Y. yönetimindeki 78 AC 419 plakalı otomobil, Ortaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, sürücü İ.Y. ve yanındaki Z.E. (8), B.E, M.E. (13), N.O. ve M.E. yaralandı.

Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana geldi.

Karabük'ten Zonguldak yönüne giden K.T. (41) idaresindeki 57 DP 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.K. (34) yönetimindeki 67 ZD 367 plakalı otomobil ile Pirinçlik mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki B.K. (31) ve D.K. (5) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.





