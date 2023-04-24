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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Karabük'te konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ne terör örgütleriyle ne marjinal gruplarla pazarlığım var. Hiçbir partiyle hiçbir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla hiç kimseyle pazarlık yapmadım." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Karabük'e gelen İnce, Kemal Güneş Caddesi'nde destekçilerine yaptığı konuşmada, Bartın'dan gelirken otobüslerinin bozulduğunu ve 2 gün tamirde kalacağını anlattı.

İnce, seçime girecek cumhurbaşkanı adaylarından kime neden oy verilmesi gerektiğinden bahsederek, soğanı 30, kıymayı 350 lira yapana oy vermeyeceğini söyledi.

Hiç kimseyle pazarlık yapmadığını vurgulayan İnce, "Ne terör örgütleriyle ne marjinal gruplarla pazarlığım var. Hiçbir partiyle hiçbir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla hiç kimseyle pazarlık yapmadım." diye konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde yapacaklarına değinerek, tarımı ayağa kaldıracağını ve dünyada ilk 100 firma arasına 5 Türk firmasını sokacağını belirtti.

- "İHA, SİHA konusunda Türkiye iyi işler yaptı"

Muhalefet anlayışlarının başkaları gibi olmadığını anlatan İnce, "Türkiye Azerbaycan'a yardım etti. Erdoğan'a dedim ki 'az yaptın ben olsaydım daha çok yapardım', destekliyorum. Türkiye'nin Libya'da olmasını destekliyorum, evet. Mavi Vatan'ı destekliyorum. İHA, SİHA konusunda Türkiye iyi işler yaptı." ifadesini kullandı.

İnce, CHP'ye 40 sene hizmet ettiğini ve şimdi içinin acıdığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP listelerinde 77 kişi var. Gelecekli, Saadetli, Devalı, 77 kişi. Çankaya'da kim var biliyor musunuz? Sadullah Ergin var. Atatürk'ün Çankaya'sında. Sadullah Ergin kim? Yargıyı FETÖ'ye teslim eden Adalet Bakanı. Evet. İzmir 1. sıraya koydukları kim biliyor musunuz? 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Taraf gazetesinin yazarı. Muharrem İnce neden gittin? İşte bu yüzden gittim. Benim FETÖ'cü Taraf gazetesi yazarlarıyla, bunlarla ne işim olur? Muharrem İnce Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik, yurtsever bir cumhuriyet öğretmeni."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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