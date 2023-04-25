Karabük'te "Doğada Yürüyorum Matematiği Seviyorum Projesi" tanıtıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te TÜBİTAK tarafından desteklenen "Doğada Yürüyorum Matematiği Seviyorum Projesi" tanıtıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan projeyle ilgili bilgi verildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, programda yaptığı konuşmada, matematik dersinin öğretilmesinin, günlük yaşam becerilerine uyarlanarak kolaylaştırılacağını belirterek, bu sayede öğrencilerin küçük yaştan itibaren matematik dersini sevmesinin sağlanacağını kaydetti.



Vilayetler Birliği Ortaokulu Müdürü Taner Tünay da projeyle matematik dersini, drama, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, doğada spor gibi günlük yaşam becerilerini içeren konularla ilişkilendirdiklerini vurgulayarak, "Böylelikle matematik dersini tüm öğrencilerimizin keyif aldıkları bir ders haline getirmeyi hedeflerken, öğrencilerimizin projemiz süresince kazanmış oldukları alışkanlıklarda da süreklilik sağlamayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan startı verilen proje kapsamında, "Safranbolu Tokatlı Kanyonu'nda Su Sesi ve Doğanın Güzelliğiyle Matematik" etkinliği gerçekleştirildi.

Programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Özkan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nallı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Gezici, Safranbolu İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Acar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Adnan Cansız, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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