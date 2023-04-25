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Karabük'teki meslek liselerinde istihdam garantili izabe ve haddecilik dalı açılacak

AA

Karabük'teki meslek liselerinde istihdam garantili izabe ve haddecilik dalı açılacak

KARABÜK (AA) - Karabük'teki meslek liselerinde istihdam garantili izabe ve haddecilik dalı açılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Öğretmenevi'ndeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Karabük'ün ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Çapraz, ilin mesleki eğitimde en önemli ihtiyaçlarından birisi olan haddecilik dalının açılığını aktararak, "Karabük'te bulunan 22 haddehane işletmesinde yaklaşık 3 bin 500 işçi ve KARDEMİR'de 6 bin civarı kişi istihdam ediliyor." dedi.

Bölge sanayisinin yüzde 85'ine sahip haddehane işletmecilerinin, mezun öğrencilere istihdam garantisi verdiğini vurgulayan Çapraz, işletmecilerinin istekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün araştırmaları sonucu haddecilik dalında ara elemana acil ihtiyaç duyulduğunun anlaşıldığını anlattı.

Çapraz, işletmecilerin talebi üzerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün kararıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanarak, metalürji teknolojisi alanı izabe dalının, izabe ve haddecilik dalı olarak dönüştürülmesi kararının onaylandığını duyurdu.

Kararın kentte büyük memnuniyetle karşılandığını dile getiren Çapraz, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte Mesleki Yeterlilik Kurumu belgelendirmesi yaptığımız çalışanlarımız dışında yeni personel alımlarımızı bu bölümden mezun olan öğrencilerimizden gerçekleştireceğiz. Demir çeliğin ülkemizdeki kurucusu Karabük'ten yaptığımız bu çalışmayla diğer illerimizde faaliyet gösteren haddelerimiz de fayda sağlayacaktır."

- "Mesleki eğitim programına kayıtlı öğrenci sayısı 3 bin 670'e ulaştı"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, demir-çelik endüstrisine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla meslek liselerinde bugün dev bir adım daha attıklarını söyledi.

Mesleki eğitim programına kayıtlı öğrenci sayısının 2021'de 360 iken bugün 3 bin 670'e ulaştığını aktaran Akbaş, "İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak, çocuklarımıza güzel ve parlak bir gelecek sunmak amacıyla, Ticaret ve Sanayi Odalarımız, Organize Sanayi Bölgesi ve Meslek Odalarımız başta olmak üzere, bölgemizdeki farklı sanayi kollarında hizmet veren kuruluşlarımız ile iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz. Sürekli iletişim halinde projeler yürütüyoruz, meslek liselerimizi birlikte şekillendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan da izabe ve haddecilik dalının teknik eleman konusundaki sıkıntılarının gidereceğini ifade etti.

Söz konusu dalda eğitime başlayacak öğrenciler haftanın 1 günü okula, 4 gün ise haddehaneye giderek mesleki gelişimlerini sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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