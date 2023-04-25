Karabük'te kadroya geçen 125 memur yemin etti

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KARABÜK (AA) - Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan sözleşmeli 125 kişi, düzenlenen yemin töreniyle memurluğa ilk adımını attı.

"Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği" kapsamında memurluğa hak kazananlar için Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, burada yaptığı konuşmada, bünyelerinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçtiğini belirterek edecekleri yeminin önemine değindi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin de yeni memurlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yemin eden 125 sözleşmeli personel, belgelerini aldı.

Törene, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı ve yeni memurların aileleri de katıldı.

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