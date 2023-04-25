Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hacıhalil Mahallesi Hükümet Sokak'ta seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 AAT 977 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yangın tüpleriyle yaptı.

Müdahalenin ardından söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan çevredeki kişiler yangına müdahaleyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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