Karabük'te hastane duvarları çocuklar için süslendi

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KARABÜK (AA) - Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinin duvarları çocuklar için renklendirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi, çocuk hastaların tedavilerinde eğlenerek vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Hastanede Çocuk Dostu İç Mekan Tasarım Uygulaması" projesini hayata geçirdi.

Proje çerçevesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinin duvarları çizgi karakterlerle süslendi. Serviste çocukların güzel vakit geçirmeleri için hasta ve tedavi odası ile kütüphanenin duvarları boyandı, oyun alanı oluşturuldu.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Asya Çetin'in yürütücülüğünü yaptığı projede, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Özyürek, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Büşra Bildik ve Karabük Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Berkay Uzuncu araştırmacı olarak görev aldı.

Projeyle serviste tedavi gören çocukların, oyun oynayarak hastane ortamının stresini üzerinden atabilmelerine imkan sağlanması amaçlanıyor.

- "Hastane ve hastanede yatışın çocuklar üzerinde etkileri var"

Proje yürütücüsü Asya Çetin, gazetecilere, hastane ve hastanede yatışın çocuklar üzerinde etkilerinin olduğunu söyledi.

Özellikle hastanedeki fiziksel ortamın çocukların gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde birtakım etkileri olduğuna değinen Çetin, "Bundan yola çıkarak da çocukların ilgileri, gelişimleri ve ruh sağlığını göz önünde bulundurup böyle bir tasarım planladık. Burada renklere, kullanılan figürlere dikkat ettik çünkü hepsinin çocukların ilgilerine, gelişimlerine ve ruh sağlığına yönelik olması gerekiyordu. Proje kapsamında 1 hasta odası, 1 tedavi odası ve kütüphane alanımız düzenlendi." diye konuştu.

Başhekim Yılmaz da proje kapsamında odaların akademisyenlerin katkılarıyla çocuk hastaların gelişimine uygun hazırlandığını anlattı.

Açılışa, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KBÜ Rektör Yardımcısı İzzet Açar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Üniversitesi akademisyenleri ve hastane çalışanları katıldı.

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