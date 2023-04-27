Safranbolu Belediyesi vatandaşlara domates fidesi dağıttı

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi tarafından üretilen ata tohumu maniye domatesi fideleri, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Yazıköy'deki serada düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, üretim biriminin bir fabrika gibi çalıştığını, her çeşit sebzenin yetiştirildiğini söyledi.

Serada ayrıca çeşitli il ve ilçelerden de çok sayıda tohumun bulunduğunu belirten Köse, "Tohumlar burada oluşturulan tohum bankasında muhafaza ediliyor. Bununla birlikte 35 binin üzerinde de maniye fidesi elimizde mevcut. Maniye ilçemizle özdeşleşmiş bir domates türü. Biz ürettiğimiz bu fideleri, vatandaşlarımızla da paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Daha sonra ata tohumu maniye domatesi fideleri, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

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