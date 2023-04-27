Karabüklü lise öğrencileri, Togg'a binmenin heyecanını yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki yarışlar için Kocaeli'ne giden Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin otomobili Togg'u deneyimleme imkanı buldu.



Geliştirdikleri "Safrantech" isimli araçla TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda mücadele etmeye hak kazanan öğrenciler, Kocaeli'ye gitti.



Burada Türkiye'nin otomobili Togg'a binmenin heyecanını yaşaşan öğrenciler, hayranlıklarını ifade ettikleri o anları cep telefonuyla kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.