Karabüklü lise öğrencileri, Togg'a binmenin heyecanını yaşadı

KARABÜK (AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki yarışlar için Kocaeli'ne giden Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin otomobili Togg'u deneyimleme imkanı buldu.
Geliştirdikleri "Safrantech" isimli araçla TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda mücadele etmeye hak kazanan öğrenciler, Kocaeli'ye gitti.
Burada Türkiye'nin otomobili Togg'a binmenin heyecanını yaşaşan öğrenciler, hayranlıklarını ifade ettikleri o anları cep telefonuyla kaydetti.