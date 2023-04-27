Karabük'te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Valiliği tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, istihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 2. toplantısına Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlık ettiği belirtildi.



Halk Günü Toplantısının da yapıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşımızın buluşma noktası olan Halk Günü Toplantısı Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmelere katılan vatandaşlarımızla tek tek görüşen Muhittin Gürel kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için gerekli incelemeler ile kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerimize talimatlar verdi." ifadesine yer verildi.



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