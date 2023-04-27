Safranbolu'da hayırseverin bağışıyla gündüz çocuk bakımevi açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi" açıldı.

Açılışa, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çankal, CHP milletvekili adayları Cevdet Akay ve Abdullah Çakır, bağışçı Osman Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

Köse, açılışta, projenin hayata geçirilmesine destek olan Çankaya Belediyesi ile Safranbolu Belediyesi İmar Müdürlüğü'ndeki teknik personele, müteahhit firmaya ve Yeşilyurt ailesine teşekkür etti.

Osman Yeşilyurt da annesi Nazmiye Yeşilyurt'un adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bakımevini gezdi.



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