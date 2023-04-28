İşitme engelli milli voleybolcular, Avrupa kupasını ülkede tutmak istiyor

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanına sahip Türkiye İşitme Engelli Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımları, Karabük'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almayı hedefliyor.

Milli voleybolcular, kentte 11-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya yoğun tempoda çalışarak hazırlanıyor.

Milli takımlar antrenörü Osman Çarkçı, AA muhabirine, Türkiye'de düzenlenecek şampiyona için kadın ve erkek milli sporcularla Karabük'te kampa girdiklerini söyledi.

Kadın ve erkek milli takımlarının olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının bulunduğunu dile getiren Çarkçı, Karabük'te yapılacak şampiyonada iki takımın da birinci olacağına inandıklarını kaydetti.

Çarkçı, Türkiye Voleybol Federasyonunun kendilerine destek verdiğini belirterek, "Salonların hazırlanmasında da bayağı imkan sağladılar bize; daha güzel bir Avrupa Şampiyonası olsun diye. Biz de yaklaşık 4 günden beri burada kamptayız. Avrupa Şampiyonası kampına başladık. Dört kampımız burada devam edecek." diye konuştu.







- "Amacımız işitme engellilerin sesini duyurmak"







Yurt dışında da bir kamplarının olacağını aktaran Çarkçı, "Karabük'ü çok seviyoruz. Bize uğurlu geliyor. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlara da burada kamp yaparak gitmiştik. İnşallah yine uğurlu gelir. Hem kadınlarda hem erkeklerde final oynar, Avrupa şampiyonu oluruz diye düşünüyorum. Hedef yine şampiyonluk tabii ki." ifadelerini kullandı.

Çarkçı, şampiyonaya 12 ülkenin katılmasının beklendiğine değinerek, "Burada tabii ki çok önemli ülkeler var. Ukrayna, Fransa, İtalya, Bulgaristan, Polonya. Özellikle İtalya, Fransa ve Ukrayna. Finalde oynadığımız bir Ukrayna var. Takımlarımızın 3 olimpiyat şampiyonluğu var; kadınlarda 1, erkeklerde 2 kez şampiyon olduk. İki dünya şampiyonluğumuz var. Bir de erkeklerde Avrupa şampiyonluğu var. İşitme engellilerin sesini de duyurmak istiyoruz. O yüzden bizim için de çok önemli." diye konuştu.

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