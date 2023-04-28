Karabük'te Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı

KARABÜK (AA) - Karabük'te Futsal Okul Sporları Genç Erkekler ve Kızlar grup müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle spor salonlarında 9 ilden 22 okul takımının katıldığı organizasyonun ilk gününde açılış seremonisi düzenlendi.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, okul sporları başta olmak üzere federasyon faaliyetleri ve diğer birçok branşta farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugün de Futsal Okul Sporları Genç Erkekler ve Kızlar grup müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Güven, "Karabük olarak son bir yıl içerisinde farklı organizasyonlarda 10 binin üzerinde sporcu kafilelerini misafir ettik. Giden kafileler buradan ayrılırken memnun bir şekilde ayrıldılar, sizler için de temennimiz bu yönde. Müsabakalarda dostluk ve kardeşlik duygusunun yüksek, rekabetin üst seviyelerde olduğu güzel müsabakalar izlediğimizi düşünüyorum. Şimdiden tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Grup maçları, 30 Nisan'da oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

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