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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da tarihi sokak yeniden düzenleniyor

AA

Safranbolu'da tarihi sokak yeniden düzenleniyor

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Han Arkası Sokak'ta başlatılan düzenleme çalışması devam ediyor.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ve "Korumanın Başkenti" olarak adlandırılan ilçede Sultan 1. İbrahim zamanında Safranbolulu Molla Hüseyin Efendi tarafından 1645'te yaptırılan Cinci Hanı'nın ve 18 ile 20. yüzyıllarda inşa edilen konakların yer aldığı Han Arkası Sokak, turistlerin daha rahat yürüyebilmeleri için yeniden düzenleniyor.

Belediye Başkan Elif Köse, yaptığı açıklamada, Tarihi Çarşı bölgesini hayata geçirdikleri çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşacağını belirterek, bina ön cephe çalışmalarının da hızla devam ettiğini kaydetti.

UNESCO mirası kente, çok daha fazla turist çekebilmeyi amaçladıklarına vurgulayan Köse, şunları söyledi:

"Bunu yaparken de tarihe dokunmadan, bozmadan, tamamen aslına uygun bir şekilde restore etmek. Akçasu Dere yatağı düzenlemesi ve tarihi evlerin restorasyonu ile başlayan proje tamamlandığında Tarihi Çarşı'nın çok daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşacak. Projede kentsel sit sınırları içerisinde bulunan bu özgün alanı, tarihi değerlere saygı göstererek, estetik müdahalelerle yeniden kurgulayacağız. Safranbolu için çalışmalarımıza ve projelerimize devam ediyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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