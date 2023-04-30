MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te konuştu: (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız." dedi.

Partisinin Karabük Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, Cumhuriyet'in hakkını ve hukukunu müdafaa edeceklerin, "cumhurun ruh kökü ve siyasi onuru" Cumhur İttifakı olduğunu belirtti.

Bahçeli, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları bazında bir ilgisi kalmıştır. Ne CHP eski CHP'dir, ne İYİ Parti yerli ve millidir, ne de Türk milleti zillete müsaade edecektir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine kendilerinin çıkaracağını anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş milli ekonomiyi, bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğü felç etmiş siyasi ve hukuki bünyeyi, dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan dış politik mimariyi el birliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı'yla sağlamış olacağız."

Bahçeli, ilhamlarının, yaşanmış Türk asırları ve rahmetle andıkları ecdatları olduğunu vurgulayarak, devletin egemenlik haklarıyla, milletin varlığı, bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla her alanda karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhuriyetin bedava kazanılmadığına dikkati çeken Bahçeli, "İş birlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyet'in sahibi cumhurdur, onuru cumhurdur, ömrü cumhurla kaimdir, hiç kimse kendisine bekçilik görevi de vehmetmemelidir. Cumhuriyet'e düşmanlık cumhura düşmanlıktır. Düşmana hizmet ve taşeronluk ihanetin daniskasıdır." şeklinde konuştu.

- "Tavrımız nettir, duruşumuz Kuvayımilliye'dir"

Bahçeli, demokrasi ittifakından bahsedenlerin, "teröristleri yanına yöresine alan, Milli Mücadele'den intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalıları" olduğunu iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin tercihidir. Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki, onlarla mücadelemiz andolsun heyecanla sürecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir, devletimizin kurucusudur, Milli Mücadele'nin lideridir, ilk Meclis Başkanı'mızdır, ilk Cumhurbaşkanı'mızdır. Tavrımız nettir, duruşumuz Kuvayımilliye'dir."

Kendilerinin fani, devlet ve milletin ise baki kalacağının, yükselen bayrağın bir daha inmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin, kirli senaryolara ve sömürgeci oyunlara rağmen payidarlığını koruyacağını dile getirdi.

Bahçeli, bunun güvencesinin kahraman Türk nesilleri olduğunu anlatarak, milli birlik ve kardeşlik ruhunun müdafaası, ekonomik refah, demokratik gelişme, büyüme, kalkınma, zenginleşme, istiklal içinde istikbale ulaşmak için görev sırasının aziz millette olduğunu aktardı.

Ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanında durduklarına işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Biz üretimin, yerli ve milli sanayideki dev hamlelerin yanındayız. Enerjide dışa bağımlığa son vermek için çırpınan, Türkiye'nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için mücadele eden sağlam iradeyle yan yanayız. Biz, tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanına kadar müdafaa edecek iman ve irade gücünün tarafıyız. Biz, ya istiklal ya ölüm seslenişinin tarafıyız. Biz, 'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyen fedakarlığın tarafıyız.

Çağrımız, 'önce ülkem ve milletim' diyen herkesedir. Çağrımız, 'bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim' diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim, hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisine oy verecek misiniz? Bu evetlerin ilhamıyla, sözünüz sözümüz, sözümüz senet, özümüz kefildir."

- "Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü desteğinizi bekliyorum"

Bahçeli, Türkiye’nin sonu meçhul bir maceraya atılmaya halinin bulunmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye takati yoktur. Türk milletinin oyalanmaya, milletler mücadelesinde yenilmeye tahammülü yoktur. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok' diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyen herkes özbeöz kardeşimizdir. Karabük milletvekili adaylarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü desteğinizi bekliyorum."

Kenti ziyareti kapsamında Karabük Belediye Başkanlığına da ziyarette bulunan Bahçeli, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile bir süre sohbet etti.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük Belediye Başkanı Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP milletvekili adayları ile çok sayıda partili katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.