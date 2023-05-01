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AK Parti'ye katılan 150 kişiye rozet takıldı

AA

AK Parti'ye katılan 150 kişiye rozet takıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, AK Parti'ye üye olan 150 kişiye törenle rozetleri takıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, partiye ilgilinin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Şahin, vatandaşların, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin önemini kavradığını belirterek, bu nedenle partiye katılımın arttığını ifade etti.

İl Başkanı Ferhat Salt da AK Parti’nin, gençlerin her zaman kendilerine yer bulduğu bir parti olduğunu ifade etti.

Şahin, Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve AK Parti Karabük milletvekili adayı Hüseyin Gündoğdu, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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