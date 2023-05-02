Karabük Demirçelik Lisesi yapım protokolü imzalandı

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KARABÜK (AA) - Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen Karabük Demirçelik Lisesinin yapım protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve okulun yapımını üstlenen iş adamı Bayram Demir katıldı.

İmzaların atılmasından sonra konuşan Gürel, okulun yapımını üstlenen iş adamı Demir'e teşekkür etti.

Lisenin uzun yıllardır hizmet verdiğini ve birçok tanınmış kişinin bu okuldan mezun olduğunu anlatan Gürel, lisenin yeniden yapılarak hizmete alınacağını ifade etti.

Akbaş da lisenin geçmişteki başarılı günlerine geri döneceğini kaydetti.



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