Zonguldak'ta pompalı tüfekle öldürülen kadın Karabük'te toprağa verildi

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KARABÜK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi.

Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Yeşim Sönmez'in cenazesi, Karadeniz Ereğli'deki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Sönmez'in cenazesi, daha sonra memleketi Safranbolu'ya bağlı Gündoğan köyüne götürüldü.

Sönmez'in cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Ömerli Mahallesi'nde önceki gün, itfaiye eri B.Ç. (39), tartıştığı Yeşim Sönmez'e (36) pompalı tüfekle ateş açmış, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde yakalanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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