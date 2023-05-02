KBÜ'ye "Uzmanlaşan Üniversite" belgesi

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında "Uzmanlaşan Üniversite" olarak seçildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından "Uzmanlaşan Üniversite" belgesinin takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarını belirlemek için YÖK tarafından 11’inci Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporu, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika dokümanları incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm/programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında 'Uzmanlaşan Üniversite' kategorisinde KBÜ'ye belge takdim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda üniversitelerde, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli ve etkin kullanılacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitelerde israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının sağlanması ile enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, üniversitelerin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü sürecinde gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılması hedefleniyor."

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