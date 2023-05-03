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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den seçim açıklaması:

AA

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den seçim açıklaması:

KARABÜK (AA) - HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, "Bizim tarafımız, istikrardan, vatan ve milletten yanadır. Biz biliyoruz ki, ekonomi istikrarı sever. Biz biliyoruz ki, milletimiz, huzur ve güven ister. İktidar, geçmişte de pek çok kez gördüğümüz gibi koalisyonu kaldıramaz." dedi.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı da olan Değirmenci, sendika şubesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, ülke ve bölgedeki gelişmeleri ele almak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'yle ilgili duruşlarını açıklamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesi mutlu eden, heyecanlandıran KARDEMİR'e 600 işçi alınacağı müjdesini verdiğini anımsatan Değirmenci, "Cumhurbaşkanı'mıza ve bu konuda da birlikte çalıştığımız KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ile çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu işçi alımı sayesinde, şu anda KARDEMİR'de alın teri akıtan üyelerimizin hem bir nebze de olsa yükü azalacak hem de bölgedeki insanlarımızın evlatları, gençlerimiz iş sahibi olup, evine ekmek götürebilecek." diye konuştu.

- "Bizim yanımız 28 Şubat zulmünü bitirenlerin yanıdır"

Demircan, KARDEMİR'de çalışan üyelerinin emekli olmaları halinde çocuklarının, üyelerinin yerine işe alınması konusunda ikinci müjdeyi beklediklerini aktararak, maaş promosyonu konusunu da çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Millet olarak yoğun ülke ve çalışma hayatı gündeminden geçerken, kritik bir seçimin de arifesine gelindiğini vurgulayan Değirmenci, şöyle devam etti:

"Önümüzde tarihi seçim, kritik viraj var. Böyle bir ortamda, emekçileri temsil eden sivil toplum kuruluşu olmamız, doğruya doğru, yanlışa yanlış dememizin önünde asla engel değildir. Bizim tarafımız, istikrardan, vatan ve milletten yanadır. Biz biliyoruz ki, ekonomi istikrarı sever. Biz biliyoruz ki, milletimiz, huzur ve güven ister. İktidar, geçmişte de pek çok kez gördüğümüz gibi koalisyonu kaldıramaz. Bizim tarafımız, istikrardan yanadır. Bizim tarafımız, terörün belini kıranların yanıdır. Bizim yanımız, etkileri bin yıl sürecek denilen 28 Şubat zulmünü bitirenlerin yanıdır."

- "Son 20 yılda İŞKUR aracılığıyla 12 milyon kişi işe yerleştirildi"

İşçi ve emekçi adına ne zaman başları sıkışsa soluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında aldıklarına değinen Değirmenci, şunları kaydetti:

"Milyonlarca taşeron işçiye kadro istedik, verdi. EYT dedik, 'alın size erken emeklilik' dedi. 'İşçi zor durumda, asgari ücrete zam' dedik, 'alın size yüzde 55 zam' dedi. 'Pandemi yüzünden işçi işinden olacak, kısa çalışma ödeneği verin' dedik, aylarca milyonlarca emekçinin maaşlarının yarısı ödendi. 'Pandemi döneminde işçi çıkarılması yasaklansın' dedik, yasaklandı. 'Çalışanların ücretlerinden asgari ücrete kadar olan vergileri kaldırın' dedik, bu uygulama da hayata geçirildi. '1 Mayıs resmi tatil yapın' dedik. 1 Mayıs tatil ilan edildi. 'İş istiyoruz' dedik, son 20 yılda İŞKUR aracılığıyla 12 milyon kişi işe yerleştirildi. 'Kamuda başörtüsü yasağını kaldırın' dedik, kaldırıldı."

Değirmenci, salgında bile fabrikaların bacalarını tüttürüp çarkları çevirdiklerine işaret ederek, dertlerinin emekçinin iş bulması, hakkını ve alın terinin karşılığını alması, emekçinin ve ailesinin vatan toprağında huzurlu hayat sürmesi olduğunu söyleyerek, "Hal böyle iken, istikrarı istemek en tabii hakkımızdır diye düşünüyorum. Hal böyle iken, macera aramak doğru değildir diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması, İHA, SİHA, Kızılelma, Atak helikopteri, Altay tankı, yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, uçak gemisi, Togg, Karadeniz gazı, şehir hastaneleri ve köprü çalışmalarını sayan Değirmenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kudüs davamıza sahip çıkışımızı, Taksim ve Çamlıca camilerimizi, sınır güvenliğimiz için Suriye’de, Irak’ta operasyon yapmamızı, PKK’ya ve FETÖ’ye soluk aldırmayışımızı, Yunan’ın tahriklerine karşı dimdik duruşumuzu, Amerika’nın tehditlerine karşı asla taviz vermeyişimizi, Türk cumhuriyetleri ve mazlum Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimizle kurduğumuz gönül bağını saymıyorum bile.

Bu vatan, bu Karabük, bu KARDEMİR ve diğer tüm örgütlü işyerlerimiz, bizler için kıymetlidir. Bizim meselemiz, vatan ve millet meselesidir. Milletimiz refahı, ülkemizin bekası ve bağımsızlığı bizim meselemizdir. Bizim davamız, bayrak, ezan, Kur'an meselesidir. Bizim hedefimiz, işçinin emekçinin ve ailesinin yüzünü güldürme meselesidir. Gerisi teferruattır."

HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyeleriyle bazı KARDEMİR işçilerinin de yer aldığı açıklamada, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ile AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin de konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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