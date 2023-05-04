Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali K. yönetimindeki 78 BJ 178 plakalı otomobil ile Tuğçe U'nun (28) kullandığı 34 DUD 570 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolundaki Suçatı Tüneli'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DUD 570 plakalı otomobil, daha sonra Cemalettin T. (54) idaresindeki 78 BV 203 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ali K, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan tünel, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.



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