Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında şüpheli H.H'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 48 gram marihuana ve 77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.





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