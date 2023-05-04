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Yenice'ye verilecek doğal gaz için ilk kazma yarın vurulacak

AA

Yenice'ye verilecek doğal gaz için ilk kazma yarın vurulacak

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesine verilecek doğal gaz için ilk kazmanın yarın vurulacağını bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, ilgili kurumlar arasında imzalanan anlaşma kapsamındaki çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, kente doğal gaz servisi sağlayan KARGAZ yetkilileriyle görüşme yaptığını aktardı.

İlk kazmanın yarın vurulacağı bilgisini aldıklarını anlatan Şahin, kalkınma için önemli olan enerji sektörü yatırımlarının, ekonomik gelişime ve sosyal yaşam kalitesinin artmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Şahin, ilçede doğal gazın kullanıma açılmasının bölgedeki ekonomik faaliyetleri canlandıracağına değinerek, "Yenice'deki doğal gaz yatırımı, bölgenin kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak ve iş imkanlarının artmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımın, Yenice halkına ve bölgeye hayırlı olmasını temenni eden Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, geçmiş dönem milletvekilleri ile il başkanı ve yöneticilere teşekkür etti.

Şahin, Karadeniz doğal gazı ve Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol rezerviyle Türkiye Yüzyılı'nın enerji yüzyılı olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mıza, günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol rezerv kuyusuna, Batman'da 6 yıl önce terör saldırısında şehit edilen ve ailesi Karabük'te yaşayan öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verilmesinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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