Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" toplantısı düzenlendi.

Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve milletvekili adayı Cem Şahin, Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla finans ve siyasi olarak tam bağımsızlık yolunda yürüdüğünü söyledi.

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur da iş dünyasının istikrarı çok önemsediğini belirterek, iktidarın bunu sağladığını ifade etti.

AK Parti Karabük Milletvekili adayları Ali Keskinkılıç ve Hüseyin Gündoğdu'nun ardından kürsüye gelen MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ise salgın döneminde Türkiye'nin ne derece güvenilir bir tedarikçi olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Ünal, bir ve beraber olarak, milletçe kenetlenerek, "Türkiye Yüzyılı"na güçlü, kararlı ve ihtişamlı bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır bu inançla daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk; şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir." dedi.

- AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, Karabük'te vatandaşlara hitap etti

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve milletvekili adayı Cem Şahin, Beşbinevler Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.



Seçimlerin önemine değinen Şahin, muhalefetin kaos vadettiğini söyleyerek, "Bir Cumhurbaşkanı düşünün, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Bir de bunlar diyorlar ki 'Biz bakanlıkları aramızda bölüşeceğiz'. İki bakanlık birine, üç bakanlık birine… Ya arkadaş, siz nasıl idare edeceksiniz Türkiye'yi? Daha adayınızı belirlerken birbirinize girdiniz, masadan kalktılar, masaya oturdular. Bunlar tüm Türkiye'nin gözünün önünde olmuştur." ifadelerini kullandı.



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