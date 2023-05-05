Karabük'ten kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" toplantısı düzenlendi.

Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve milletvekili adayı Cem Şahin, Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla finans ve siyasi olarak tam bağımsızlık yolunda yürüdüğünü söyledi.

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur da iş dünyasının istikrarı çok önemsediğini belirterek, iktidarın bunu sağladığını ifade etti.

AK Parti Karabük Milletvekili adayları Ali Keskinkılıç ve Hüseyin Gündoğdu'nun ardından kürsüye gelen MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ise salgın döneminde Türkiye'nin ne derece güvenilir bir tedarikçi olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Ünal, bir ve beraber olarak, milletçe kenetlenerek, "Türkiye Yüzyılı"na güçlü, kararlı ve ihtişamlı bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır bu inançla daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk; şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir." dedi.

- AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, Karabük'te vatandaşlara hitap etti

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve milletvekili adayı Cem Şahin, Beşbinevler Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Seçimlerin önemine değinen Şahin, muhalefetin kaos vadettiğini söyleyerek, "Bir Cumhurbaşkanı düşünün, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Bir de bunlar diyorlar ki 'Biz bakanlıkları aramızda bölüşeceğiz'. İki bakanlık birine, üç bakanlık birine… Ya arkadaş, siz nasıl idare edeceksiniz Türkiye'yi? Daha adayınızı belirlerken birbirinize girdiniz, masadan kalktılar, masaya oturdular. Bunlar tüm Türkiye'nin gözünün önünde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenice'ye verilecek doğal gaz için ilk kazma yarın vurulacak
YEREL HABERLER Yenice'ye verilecek doğal gaz için ilk kazma yarın ...
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi ...
Karabük'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den seçim açıklaması:
YEREL HABERLER HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den seçim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.