Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler U.U, M.Ç. ve Y.C. gözaltına alındı. Adreslerde ve zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 39,65 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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