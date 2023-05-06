AK Parti heyeti, Yenice'de doğal gaz çalışmalarını inceledi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - AK Parti teşkilatları ve milletvekili adaylarından oluşan heyet, Yenice ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmalarını inceledi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Milletvekili adayı Ali Keskinkılıç, Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş ve partililerden oluşan heyet, dün ilk kazma vurularak başlanan doğal gaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden heyet adına konuşan Şahin, "Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Yaparız dedik yapıyoruz." dedi.

Daha sonra baretlerini giyen Şahin ve Keskinkılıç, doğal gaz borusu için açılan çukura girerek bir süre işçilere destek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.