Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışma kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde S.O'ya (27) ait adreste arama yaptı.

Adreste, 27,7 gram toz esrar, 1,3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan kent merkezinde durdurulan S.S. (26) ve M.E'nin (26) üst aramasında 22,4 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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