Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz", "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganlarıyla etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından PTT Kavşağında açılan trafik standını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, sürücülere, yayalara ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Gürel, çocuklara "Kırmızı Düdük" ve "Jandarma Çocuk Dergisi" hediye etti.

- Pakistan Wah Üniversitesinden KBÜ'ye ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Pakistan’ın Wah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jameel-Un Nabi’yi makamında ağırladı.

Polat, Wah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jameel-Un Nabi ve beraberindekiler ile makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, KBÜ'nün uluslararası başarılarından söz etti.

Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Polat, "12 bininin üzerinde uluslararası olmak üzere toplamda yaklaşık 50 bin öğrencisi ile Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliliği yapıyoruz. Kendi ülkelerindeki en iyi öğrencileri burada eğitip memleketlerine hizmet edecek iyi bireyler yetiştiriyoruz. Çalışma dönemimizde sadece akademik anlamda değil enerji verimliliği konusunda da bir numarayız. Kendi elektriğini üreten bir kampüsümüz var. Dünya genelinde yaklaşık 500 üniversite ile akademik iş birliği anlaşmamız var. Bu başarılar bizden sonra da devam edecek" diye konuştu.

Nazik ev sahipliği için Polat’a teşekkür edenProf. Dr. Jameel-Un Nabi, "Aramızdaki anlaşma ile akademik anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

- Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Karabük’te amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek yapıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek ile ilgili açıklamalarda bulunarak, amatör camianın Türk sporunda çok önemli bir yer tuttuğunu ve Türk sporunun belkemiği olarak ifade ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin son 21 yılda sporda çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Salt, şunları kaydetti:

"Spor aktivitelerini erişilebilir kılmak amacıyla gençlik ve spor alanında bir devrimi gerçekleştirdik. Bu alandaki güçlü altyapımızı tahkim ettik. Bunda şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın derin vizyonu, sporcu kişiliği, spora ve sporcuya verdiği değer çok önemli yer tutuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 'Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı' çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek yapıldı. İlimizdeki 55 spor kulübüne yapılan 1 milyon 355 bin TL ayni ve nakdi yardım çeki spor kulüplerimizin yöneticilerine dağıtıldı."

- İl Genel Meclisi Toplantısı

Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantılarının son oturumu İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Oturumda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında İl Genel Meclis üyelerine ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.

Ahmet Sözen, İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantılarında çok önemli kararların alındığını belirterek, "İmar planları, memba tahsisleri, yol ağları, kamu kurumlarına yer tahsisleri ve idaremizin işletmiş olduğu Bulak Mencilis Mağarasının giriş ücretleri konuları görüşülerek karara bağlanmıştır. Almış olduğumuzun kararların ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.





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