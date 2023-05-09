Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Karabük'teki mitingde konuştu

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KARABÜK (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Karabük'te vatandaşlara hitap etti.

Yavaş, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitingde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Belediyenin borçlarını ödediklerinden bahseden Yavaş, "Belediyemizin bütçesi Amerikalı Değerlendirme Kuruluşu tarafından Türkiye'deki büyükşehirler içinde en sağlam kredibilitesi olan belediye olarak ilan edildi." dedi.

Yavaş, "Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"ne de layık görüldüğünü aktararak, "Bunlar parayla pulla alınacak şeyler değil." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı partilerini eleştiren Yavaş, "Büyük bir değişim arzusu var. Özellikle gençler; iş sizde. Geleceğinizi kurtarmak sizde. Geleceğinizi korumak sizde." diye konuştu.

Yavaş, 14 Mayıs'ta seçilmeleri durumunda alacağı göreve değinerek, Millet İttifakı'nı başa, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getirmek için destek istedi.

Miting, Yavaş ile belediye başkanları ve Millet İttifakı milletvekili adaylarının vatandaşları selamlamasıyla sona erdi.





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