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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Karabük'teki mitingde konuştu

AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Karabük'teki mitingde konuştu

KARABÜK (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Karabük'te vatandaşlara hitap etti.

Yavaş, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitingde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Belediyenin borçlarını ödediklerinden bahseden Yavaş, "Belediyemizin bütçesi Amerikalı Değerlendirme Kuruluşu tarafından Türkiye'deki büyükşehirler içinde en sağlam kredibilitesi olan belediye olarak ilan edildi." dedi.

Yavaş, "Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"ne de layık görüldüğünü aktararak, "Bunlar parayla pulla alınacak şeyler değil." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı partilerini eleştiren Yavaş, "Büyük bir değişim arzusu var. Özellikle gençler; iş sizde. Geleceğinizi kurtarmak sizde. Geleceğinizi korumak sizde." diye konuştu.

Yavaş, 14 Mayıs'ta seçilmeleri durumunda alacağı göreve değinerek, Millet İttifakı'nı başa, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getirmek için destek istedi.

Miting, Yavaş ile belediye başkanları ve Millet İttifakı milletvekili adaylarının vatandaşları selamlamasıyla sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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