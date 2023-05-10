Karabük'te "Kukla Yapım Atölyesi" çalışmaları başladı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen "Performans Çalışmalarında Öğrenci Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi" projesi kapsamında yürütülen "Kukla Yapım Atölyesi" çalışmaları başladı.

Proje yürütücülüğünü Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asuman Özdemir'in yaptığı çalışmanın ise araştırmacılığını Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur ve eğitmen, kukla sanatçısı Cansu Akdeniz üstlendi.



12 öğrencinin katılımıyla başlayan çalışmada, atölyede karakterlerin belirlenmesi, hikayeyi beden ile canlandırma, karakter çizimlerinin kukla olarak teknik analizleri, çamur ile karakter kafa çalışması, kağıt tutkal çalışma, papier mache (yeniden hamur haline dönüştürülmüş kağıtlar kullanarak objeler oluşturma) çalışması, beden için sünger ile çalışma, kukla birleşim süreci, kostüm ve boyama süreci, interaktif çalışma sürecine hazırlık gibi aşamalar ele alındı.

Atölye çalışmaları, 12 Mayıs'ta yapılacak "Öğrenci İnteraktif Kukla Performansı" ve "Üç Günlük Dünyada Bir Muhsin Bey" performansıyla sona erecek.

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