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Depremzede öğrencilerin akranlarına gönderdiği teşekkür mektupları duygulandırdı

AA

Depremzede öğrencilerin akranlarına gönderdiği teşekkür mektupları duygulandırdı

KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetzede çocuklara destek mektupları gönderen Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Adana'daki akranlarından cevap geldi.

Okulda düzenlenen törende, Adana Arif Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu'ndaki depremzede akranlarının gönderdiği teşekkür mektupları Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Mektupları alan öğrenciler duygulu anlar yaşadı.

Akbaş, kendilerinin de deprem acısını derinden hissettiklerini belirterek "Biz o gün Karabük eğitim ailesi olarak oradaki kardeşlerimizi, eğitim ailemizi hayat normale dönünceye kadar yalnız bırakmayacağız diye söz vermiştik. Değerleriyle mücehhez olmuş öğrencilerimizin, depremzede öğrencilerimize destek olmak amacıyla mektup göndermesi, oradaki kardeşlerine 'Yalnız değilsiniz, yanınızdayız, sizi terk etmeyeceğiz.' demeleri çok kıymetli ve değerli. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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