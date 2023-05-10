Safranbolu'da "UNESCO Periyodik Raporlama Çalışması" yapıldı

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Periyodik Raporlama Çalışması" gerçekleştirildi.

Kültür ve turizm uzmanı Dr. Şule Kılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu temsilcileri Prof. Dr. Özlem Karakul Türk, Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Temsilcisi Doç. Dr. Koray Güler ve paydaşların katlımıyla Safranbolu'da yapılan çalışmada, 1972 tarihli UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme uyarınca Üçüncü Döngü Periyodik Raporlama tamamlandı.

Toplantıda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korumacılık anlamında ilçeye katkı veren herkese teşekkür etti.

Korumacılık adına ilçede yapılanları anlatan Köse, "Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu vesileyle UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme uyarınca Üçüncü Döngü Periyodik Raporlama Çalışmalarının kentimiz için güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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