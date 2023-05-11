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6. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu başladı

AA

6. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu başladı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu" başladı.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen; Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları, uzmanlar, akademisyenler, mezun öğrenciler ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yeni fikirleri tartışacağı ve gelecekteki iş birlikleri için uluslararası ortaklar bulma fırsatı yakalayacağı sempozyum müzik dinletisiyle açıldı.

Tanıtım filmleriyle devam eden etkinlikte konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Bu kongre, güzel çalışmaların sunulması ve bilgi alışverişiyle geçmesini dilerim. İnşallah güzel bir kongre olur." dedi.

KBÜ Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun da sempozyuma 81 bildiri gönderildiğini belirterek "Bu 81 bildirinin 26’sı 8 farklı sektör temsilcisi tarafından bize gönderildi, geri kalanları da 16 farklı üniversitedeki akademisyenler tarafından sempozyumumuza gönderildi, 4 de uluslararası bildirimimiz var. Bu rakamlar da gösteriyor ki artık Demir Çelik Sempozyumu tüm Türkiye’de tanınırlığı olan, herkesin bildiği ve katılmaya gayret gösterdiği bir sempozyum hüviyetini kazanmış demektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların bildirimlerini sunduğu ve 3 gün sürecek olan sempozyuma Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, akademisyenler, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri, davetli konuşmacılar ve öğrenciler katıldı.

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