Cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ailesi Karabük'te ifade verdi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisinin kente gelen ailesi, adliyede şikayetlerini içeren ifade verdi.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın babası Guy Serge ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga, avukatları eşliğinde Karabük Adliyesine gelerek savcılıkta şikayetlerini içeren ifade verdi.

Üzgün oldukları gözlenen ailenin ifadelerinde, Türk yargısına güvendiklerini aktardıkları öğrenildi.

Kızlarının 100. Yıl Mahallesi'nde kaldığı evden eşyalarını da alan aile daha sonra kentten ayrıldı.

- Olay

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye getirilen şüpheliden 6'si adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmış, 1 kişi ise tutuklanmıştı.



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