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Karabük'te "Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS Sempozyumu" düzenlendi

AA

Karabük'te "Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS Sempozyumu" düzenlendi

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS Sempozyumu" yapıldı.

KBÜ Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda başlayan sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, bilinçlilik oluşturmak adına güzel bir organizasyonla bir araya gelindiğini ifade ederek "Sempozyumun güzel bilimsel paylaşımlara vesile olmanızı diliyorum." dedi.

KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Çolak da sempozyumun Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirildiğini ifade ederek "Tüm dünyada HIV enfeksiyonu ve AIDS’in rakamları azalma eğilimi gösterirken maalesef ülkemizde bu rakamlar gittikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütünün ve Sağlık Bakanlığının resmi rakamlarını konuşacağız. Baktığımızda maalesef ülkemizde bir artış görüyoruz. Bunun temel nedeni maalesef HIV pozitif ya da AIDS olan insanlar damgalamaya maruz kalıyorlar. Bu da aslında enfeksiyonu tam tanımamızdan ve bilmememizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

HIV enfeksiyonu ve AIDS’e sahip hastaların tedavi seçenekleriyle hayat kalitelerini oldukça yüksek tutulabildiğini söyleyen Doç. Dr. Çolak, "Farkındalığı sağlayarak eğitimlerle hem insanların tanıdan korkmaması ve tedaviye yaklaşması hem de enfeksiyonun ne olduğunu bilmesi bizim için son derece kıymetli. Bu eğitimlerimizin devamı da olacak. Farkındalığı artırıp bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Belki bu şekilde bilinç oluşturarak insanların kolaylıkla tanıya ulaşabilecekleri ve tedaviyi kolaylıkla alabilecekleri bilincini oluşturabilirsek ilerleyen yıllarda artık ülkemizde AIDS enfeksiyonlarına ait prevalansın düşmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

“Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS” başlığıyla üç oturum şeklinde yapılan sempozyumda ele alınacak konu başlıklarına değinen Doç. Dr. Çolak, şunları kaydetti:

"Virüsün genel özellikleri, bulaş yolları, hastalık vücutta nasıl bir mekanizmayla oluşuyor. Devamında da enfeksiyon hastalıkları uzmanımız klinik seyri ve tedavisinden bahsedecek. Laboratuvar tanısını mikrobiyoloji uzmanı hocalarımız anlatacak. Halk sağlığı uzmanımızdan korunma yollarını dinleyeceğiz. HIV ile ilgili yapılan aşı çalışmaları olarak devam eden çalışmalardan bahsedeceğiz. HIV’li bir bireyde psikososyal yaklaşım nasıl olmalı ya da HIV’li bir bireyin immün sistemini arttıran gıdalar ve besinler var mıdır, bunlarla beslenme nasıl olmalı gibi devam eden üç oturum şeklinde oluşturacağımız bir sempozyumumuz olacak.

Sempozyumda, akademisyenler HIV’in genel özellikleri ve bulaşı yolları, HIV hastalık oluşturma mekanizması, dünyada ve Türkiye’de HIV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonunun klinik seyri ve tedavisi, HIV enfeksiyonunun tanısında kullanılan testler, HIV enfeksiyonundan korunma, HIV aşı çalışmaları, HIV pozitif bireylerde beslenme, HIV pozitif bireylerde psikososyal yaklaşım başlıklarını ele aldı.

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