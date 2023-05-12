Karabük'te hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayanı köyünde bulunan Dikmen Orman İşletme Şefliğinde hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

Bölgeye gelen ekipler, televizyonun çalındığını tespit etti.



Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri D.H. (38) ve C.G'yi (16) gözaltına aldı.

Safranbolu ilçesi Sırçalı köyünde inşaattan demir hırsızlığı ihbarını alan ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliler O.K. (32) ve S.G'yi (23) yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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