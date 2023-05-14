Türkiye sandık başında

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Ülkü İlköğretim Okulu, Çelebiler, Ekincik ve Göller köy konaklarında sabah saatleri itibariyle oy pusulaları sayıldı ve mühürleri vuruldu, zarfları ayarlandı.

Okulda oy kullanacak seçmenler erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekledi.

Sandıklar 08.00 itibariyle açıldı ve seçmenler sıraya girerek oy kullanmaya başladı.

İl genelinde 734 sandıkta 177 bin 920 seçmen oy kullanacak.

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