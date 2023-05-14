Karabük Valisi Gürel ve Belediye Başkanı Vergili, oyunu kullandı

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, eşi Özlem Aras Gürel ile Belediye Başkanı Rafet Vergili ve eşi Emine Vergili, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Gürel çifti, Anayasa İlkokulu'nda 1219 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Vergili çifti de Şirinevler İlkokulu 1200 numaralı sandıkta oy kullandı.

Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlkokulu'nda oyunu kullanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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