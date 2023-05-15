Seçimden dönüş yolunda rahatsızlanarak ölen kadın toprağa verildi

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KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılmasının ardından evine dönerken rahatsızlanarak yaşamını yitiren kadın, Eflani'de son yolculuğunu uğurlandı.

Akören köyünden oğlu Mustafa Haymana ile kent merkezine oy kullanmaya gelen Fikran Haymana (73), 1013 numaralı sandığa oyunu attıktan sonra evine gitmek için yola çıktı.

Solunum cihazına bağlı Haymana, yolda rahatsızlanması üzerine hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haymana'nın cenazesi, Eflani Merkez Yukarı Camisi'nde kılınan namazın ardından Akören köyünde toprağa verildi.

Cenaze namazına Haymana'nın ailesi ve yakınları ile resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Karabük Milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve vatandaşlar katıldı.





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