Karabük'te otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

H.A. idaresindeki 78 EA 656 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma D'ye çarptı.



Fatma D'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



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