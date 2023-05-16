Karabük'te hakkında arama kararı bulunan 10 zanlı, oy kullanmaya gelince yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmaya gelince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde araması bulunan 10 şüphelinin oy atmak için geldikleri sandıklarda yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve oy kullanmak üzere sandık başına gelen 10 kişi, görevlilerimizce gözaltına alınmışlardır. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından Karabük Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 9 kişi ise Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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