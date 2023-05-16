Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Karabük milletvekili seçilen Akay basına tanıtıldı

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KARABÜK (AA) - CHP Karabük İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Cevdet Akay'ı tanıttı.

CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, il binasında düzenlenen basın toplantısında, seçimlerde Karabük'te başarılı olduklarını söyledi.

2018'deki genel seçimlere göre oylarını artırdıklarını belirten Yaşar, "Önümüzdeki 12 günü çok iyi değerlendirip daha fazla çalışıp 14 Mayıs akşamı milletvekilliği kazanıp nasıl sevindiysek o şekilde sevineceğiz inşallah. Partili arkadaşlarımız lütfen sandıkları boş bırakmayalım. Çok çalışacağız ve 28 Mayıs'ta zaferi biz kucaklayacağız." diye konuştu.

Bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 44 artırdıklarını anlatan Akay da "28 Mayıs'taki seçimi alacağımızdan en ufak şüpheniz olmasın. Bunu gönülden söylüyorum. Bizim halkımız dengeyi sever. Parlamento yapısı istediğimiz şekliyle olmadı. Cumhur İttifakı'ndan yana ağırlıklı oldu." şeklinde konuştu.

Akay, Karabük halkına gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür etti.



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