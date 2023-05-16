Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çavuşlar köyü mevkisinde kaçak kazı yapan H.K. (33), M.Y. (68), M.B. (30), M.E. (41) ve Ö.K'yi (29) yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada jeneratör, delici, kürek, kazma, çekiç, kablo, amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı madde ve patlayıcı maddenin etkisini artırmak için kullanılan tel sünger ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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