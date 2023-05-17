Karabük'te engelli bireyler bir günlük temsili askerlik yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te engelli bireyler bir günlük temsili askerlik yaptı

AA

Karabük'te engelli bireyler bir günlük temsili askerlik yaptı

KARABÜK (AA) - Karabük'te askerlik yapamayan engelli bireyler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki törene aileleriyle gelen 43 zihinsel ve bedensel engelli birey, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Burada konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, temsili askerlik yapan erlere başarılar diledi.

Bir günlük asker olan engelli bireylere künyeleri ve terhis belgeleri protokol tarafından verilen törende, komandolar gösteri yaptı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Karabük Milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Karabük Milletvekili seçilen Cevdet Akay, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avukattan, Dina´nın 6 bin dolarlık otopsi masrafını karşılamayan Gabon Büyükelçiliği'ne tepki
YEREL HABERLER Avukattan, Dina´nın 6 bin dolarlık otopsi masrafını ...
Karabük'te engelli bireyler için "kına gecesi" düzenlendi
YEREL HABERLER Karabük'te engelli bireyler için "kına gecesi" ...
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Karabük milletvekili seçilen Akay basına tanıtıldı
YEREL HABERLER Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Karabük milletvekili ...
Karabük'te hakkında arama kararı bulunan 10 zanlı, oy kullanmaya gelince yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te hakkında arama kararı bulunan 10 zanlı, oy ...
Karabük'te otomobilin yayaya çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Karabük'te otomobilin yayaya çarpma anı kamerada
24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması finalistleri belirlendi
YEREL HABERLER 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması ...
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
Seçimden dönüş yolunda rahatsızlanarak ölen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Seçimden dönüş yolunda rahatsızlanarak ölen kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.