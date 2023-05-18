KBÜ'den kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri, sektörün mühendis, teknisyen ve tekniker adaylarının gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uyguladığı Mobil Eğitim Merkezi projesini Karabük'te başlattı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir ve Çelik Kampüsünde faaliyet gösteren merkezde, öğrencilere uygulamalı olarak dağıtım sektörünün çalışma prensipleri gösterilerek, tanıtım yapıldı.

KBÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Tahir Güneşer’in eşliğinde gerçekleştirilen eğitim, gün boyu sürdü.

- "Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Toplum Komisyonu" toplantısı yapıldı

KBÜ ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) "Üniversite-Sanayi ve Toplum İş Birliği Komisyonu" toplantısında bir araya geldi.

KBÜ'de yapılan toplantı ile sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve iş birliği hususunda geleceğe yönelik planlama yapılması amaçlanıyor.

Toplantıya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Tahir Güneşer, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve yönetim kurulu üyeleriyle "Mühendislik Fakültesi Üniversite-Sanayi-Toplum Komisyonu" üyeleri katıldı.

Toplantının ardından KTSO yönetim kurulu üyeleri, yeni yapılan Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarını inceledi.

- ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda KBÜ'ye bronz madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) Boks Türkiye Şampiyonası'nda KBÜ'yü temsil eden Vusal Isazade bronz madalya kazandı.

51 kiloda yarışan Vusal Isazade, bronz madalya kazanarak kürsüde yerini aldı.









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